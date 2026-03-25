أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الأربعاء)، أن الحرب في الشرق الأوسط تنطوي على سيناريو أسوأ بكثير من غزو العراق عام 2003، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لتدمير لبنان كما فعل في غزة.


وأوضح سانشيز أمام البرلمان أن الزعيم الجديد لإيران مجتبى خامنئي أكثر تشدداً من سلفه، قائلاً: «مجتبى دكتاتوري بنفس القدر، بل أكثر تعطشاً للدماء من والده».


وأضاف: «هذا ليس السيناريو نفسه الذي شهدناه في الحرب غير القانونية في العراق، نحن نواجه شيئاً أسوأ بكثير، مع تأثير يمكن أن يكون أوسع وأعمق بكثير»، معتبراً أنها «حرب عبثية وغير مشروعة ووحشية تعيقنا عن تحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».


وأشار إلى أن «كل قنبلة تسقط في الشرق الأوسط تؤثر في نهاية المطاف، كما نرى بالفعل، على قدرة عائلاتنا الشرائية».


وأضاف: «ليس من العدل أن يُشعل البعض نار الحرب في العالم بينما يتحمل آخرون تبعاتها. ليس من الصواب أن يدفع الإسبان وغيرهم من الأوروبيين ثمن هذه الحرب غير الشرعية من جيوبهم الخاصة».


ورفض رئيس الوزراء الاشتراكي طلب واشنطن باستخدام القواعد العسكرية الإسبانية في مهاجمة إيران، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.