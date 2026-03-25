Spanish Prime Minister Pedro Sánchez confirmed today (Wednesday) that the war in the Middle East involves a scenario much worse than the invasion of Iraq in 2003, accusing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of seeking to destroy Lebanon as he did in Gaza.



Sánchez explained before Parliament that Iran's new leader, Mojtaba Khamenei, is more hardline than his predecessor, stating: "Mojtaba is equally dictatorial, if not more bloodthirsty than his father."



He added: "This is not the same scenario we witnessed in the illegal war in Iraq; we are facing something much worse, with effects that can be much broader and deeper," considering it "a senseless, illegal, and brutal war that hinders us from achieving our economic, social, and environmental goals."



He pointed out that "every bomb dropped in the Middle East ultimately affects, as we are already seeing, the purchasing power of our families."



He added: "It is not fair for some to ignite the fire of war in the world while others bear its consequences. It is not right for Spaniards and other Europeans to pay the price of this illegal war out of their own pockets."



The socialist prime minister rejected Washington's request to use Spanish military bases to attack Iran, despite U.S. President Donald Trump's threat to cut trade relations with Spain.