أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الأربعاء)، أن الحرب في الشرق الأوسط تنطوي على سيناريو أسوأ بكثير من غزو العراق عام 2003، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لتدمير لبنان كما فعل في غزة.
وأوضح سانشيز أمام البرلمان أن الزعيم الجديد لإيران مجتبى خامنئي أكثر تشدداً من سلفه، قائلاً: «مجتبى دكتاتوري بنفس القدر، بل أكثر تعطشاً للدماء من والده».
وأضاف: «هذا ليس السيناريو نفسه الذي شهدناه في الحرب غير القانونية في العراق، نحن نواجه شيئاً أسوأ بكثير، مع تأثير يمكن أن يكون أوسع وأعمق بكثير»، معتبراً أنها «حرب عبثية وغير مشروعة ووحشية تعيقنا عن تحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
وأشار إلى أن «كل قنبلة تسقط في الشرق الأوسط تؤثر في نهاية المطاف، كما نرى بالفعل، على قدرة عائلاتنا الشرائية».
وأضاف: «ليس من العدل أن يُشعل البعض نار الحرب في العالم بينما يتحمل آخرون تبعاتها. ليس من الصواب أن يدفع الإسبان وغيرهم من الأوروبيين ثمن هذه الحرب غير الشرعية من جيوبهم الخاصة».
ورفض رئيس الوزراء الاشتراكي طلب واشنطن باستخدام القواعد العسكرية الإسبانية في مهاجمة إيران، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez confirmed today (Wednesday) that the war in the Middle East involves a scenario much worse than the invasion of Iraq in 2003, accusing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of seeking to destroy Lebanon as he did in Gaza.
Sánchez explained before Parliament that Iran's new leader, Mojtaba Khamenei, is more hardline than his predecessor, stating: "Mojtaba is equally dictatorial, if not more bloodthirsty than his father."
He added: "This is not the same scenario we witnessed in the illegal war in Iraq; we are facing something much worse, with effects that can be much broader and deeper," considering it "a senseless, illegal, and brutal war that hinders us from achieving our economic, social, and environmental goals."
He pointed out that "every bomb dropped in the Middle East ultimately affects, as we are already seeing, the purchasing power of our families."
He added: "It is not fair for some to ignite the fire of war in the world while others bear its consequences. It is not right for Spaniards and other Europeans to pay the price of this illegal war out of their own pockets."
The socialist prime minister rejected Washington's request to use Spanish military bases to attack Iran, despite U.S. President Donald Trump's threat to cut trade relations with Spain.