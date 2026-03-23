فيما تتواصل التهديدات المتبادلة بين أمريكا وإيران بشأن مضيق هرمز، أبلغ مسؤولون في البيت الأبيض نظراءهم الإسرائيليين أن أي عملية أمريكية محتملة لإعادة فتح المضيق ستستغرق عدة أسابيع، بحسب ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.

الحاجة إلى تغيير الإستراتيجية

ولفت المسؤولون إلى أنه في حال «لم تستجب إيران لمهلة الـ48 ساعة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء السبت لإعادة فتح الممر البحري الحيوي، فسوف تُمدَّد الحرب لإتاحة الوقت للعملية الأمريكية المحتملة».

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن «هناك حاجة إلى تغيير في الإستراتيجية، وأن واشنطن لن تسمح لإيران بأن تحتجز مضيق هرمز الذي يمر عبره 20 % من نفط العالم رهينة». وقالوا: «سنستغل هذا لجعلهم ينهارون من الداخل»، وفق تعبيرهم.

نشر أفراد من مشاة البحرية الأمريكية

وكشفت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة تدرس بجدية تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خارك، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وفق ما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست».

وكشف مصدران مطلعان على الأمر أن مسؤولين أمريكيين كباراً أبلغوا إسرائيل ودولاً أخرى أن واشنطن قد لا يكون أمامها خيار سوى شن عملية برية للسيطرة على الجزيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: إن الجيش الأمريكي سرع نشر آلاف من أفراد مشاة البحرية والبحرية في الشرق الأوسط كجزء من الاستعدادات لعملية محتملة. ولفت إلى أن التعزيزات تشمل مجموعة «يو إس إس بوكسر» البرمائية الجاهزة إلى جانب سفن النقل البرمائية «يو إس إس بورتلاند» و«يو إس إس كومستوك».

ارتفاع في أسعار الطاقة

ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير الماضي، رد الجانب الإيراني باستهداف إسرائيل ودول المنطقة، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز عالمياً. وفي محاولة لكبح ارتفاع أسعار النفط، سمحت الولايات المتحدة، الجمعة، ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات لمدة شهر، إلا أن طهران أفادت بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.

وتوعّد ترمب بتدمير محطات الطاقة الإيرانية ما لم تفتح طهران المضيق خلال يومين. وقال في منشور على منصته «تروث سوشال» ليل السبت «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر تماماً مختلف محطاتها للطاقة، بدءاً بأكبرها!».

فيما هددت إيران، أمس الأحد، بإغلاق المضيق بالكامل إذا ضربت منشآت الطاقة في البلاد، ولوحت بالرد بالمثل عبر استهداف محطات الطاقة في المنطقة.