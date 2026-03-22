قلل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم (الأحد)، من أهمية التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحلف.



وأوضح خلال مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي»، أن غضب ترمب من بعض الدول جاء في سياق سعيه لدفع الحلفاء إلى لعب دور أكبر في إعادة فتح مضيق هرمز، موضحاً أن أكثر من 20 دولة تتكاتف الآن لتنفيذ رؤيته لضمان استمرار عمل ممر الشحن الحيوي.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «تحدثت مع ترمب عدة مرات هذا الأسبوع، ومن الضروري أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية في إيران، نظراً لأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية تمثل تهديداً وجودياً للعالم».



وأشار روته إلى أن حملة الرئيس ترمب ضد إيران كانت ضرورية، مشدداً على ضرورة أن تضطلع واشنطن بخطوة تحييد قدرات إيران النووية وصواريخها الباليستية.



وكان ترمب قد هاجم دول حلف شمال الأطلسي، بسبب عدم دعمها للحرب التي تشنها واشنطن وإسرائيل على إيران، ووصفهم ⁠بـ«الجبناء».



وكتب ترمب في ‌منشور على منصة «تروث سوشيال»: «دون الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلسي مجرد نمر ​من ورق!».