كشفت السلطات الأوكرانية عن سقوط نحو مليون و287 ألفا و880 قتيلاً وجريحاً في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب في فبراير من العام 2022، في حين أعلنت موسكو إسقاط 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، وقالت كييف إنها اعترضت 127 مسيّرة روسية.



ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس على التوالي، مع تعذُّر التحقق من الأرقام التي يعلنها الطرفان من مصادر مستقلة في وقت يحتدم الصراع بينهما.



وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن من بين هذه الحصيلة 940 قتيلاً ومصاباً سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.



ولفت الجيش الأوكراني إلى أن قواته دمرت منذ بداية الحرب 11793 دبابة، و24263 مركبة قتالية مدرعة، و38638 نظام مدفعية، و1694 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1336 من أنظمة الدفاع الجوي.



وبحسب البيان، فقد جرى أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و190870 طائرة مسيّرة، و4468 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و84639 من المركبات وخزانات الوقود، و4098 من وحدات المعدات الخاصة.



وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 127 من أصل 139 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال أوكرانيا وجنوبها وشرقها خلال الليل، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 25 طائرة مسيّرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي مقاطعات عدة بالبلاد خلال الليلة الماضية.



ووفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، فإن عملية تدمير المسيّرات جرت فوق مقاطعات موسكو وفلاديمير وبيلغورود وكورسك وتولا وريازان وروستوف وفورونيج وبريانسك، وفوق البحر الأسود.



وأكدت وزارة الدفاع السيطرة على قرية بوتابوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية، بحسب وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.



ومنذ اندلاع الحرب، نجحت روسيا استنادا إلى بيانات «معهد دراسة الحرب» في السيطرة على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.