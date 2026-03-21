رجّح موقع «أكسيوس» توسع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ورأى في تقرير له أن نهاية المواجهة قد تتحدد على ضوء تطورات الأحداث المتعلقة بعدد من الملفات أهمها: مصير مضيق هرمز والتغييرات في القيادة الإيرانية. ورصَد الموقع الإخباري الأمريكي 4 تطورات محتملة ستشكل الملامح القادمة للحرب وسيناريو نهايتها، وهي:



مصير مضيق هرمز



أفاد الموقع بأن مصير مضيق هرمز هو أحد أهم الأسئلة حول الحرب، وتحديداً احتمال استئناف الملاحة عبر هذا الممر البحري كما كانت الأمور قبل بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.



ولفت إلى أن إيران تفرض حصاراً على المضيق، وهو ما شل حركة الملاحة فيه وأدى لاضطراب الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغاز.



ويمر عبر هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ومعظمها متجه لآسيا.



واعتبر «أكسيوس» إنه طالما بقي المضيق مغلقًا، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يستطيع إعلان النصر وإنهاء الحرب حتى لو أراد ذلك. وأكد أن الوضع في مضيق هرمز سيكون حاسماً بشأن مدة استمرار الحرب.



تدخل بري أمريكي



يعتقد الموقع أن التدخل البري الأمريكي المحتمل سيمثل تحولاً جذرياً في الحرب الجارية، ولفت إلى أن الولايات المتحدة بدأت إرسال آلاف من مشاة البحرية إلى منطقة الخليج، لكنها لم تصل إلى حدّ غزو بري.



وتوقع «أكسيوس» أن تقوم قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية بالتسلل إلى منشآت إيرانية تحت الأرض للوصول إلى 16 موقعاً نووياً إيرانياً.



وتحدث عن احتمال آخر وهو أن تستخدم الولايات المتحدة القوات البرية في إطار جهودها لإجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، وفي هذا الصدد هدد ترمب بالسيطرة على جزيرة خارك التي يمر عبرها 90% من صادرات النفط الإيرانية.



تدمير المخزون النووي الإيراني



حسب تقرير الموقع، فإن وضع مخزون إيران الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال غامضاً، وأن الولايات المتحدة تسعى لتدميره أو إزالته، إما بالقوة أو ربما عبر مفاوضات السلام.



ولفت إلى أنه إلى جانب ذلك الهدف، حدد ترمب أهدافاً أخرى بينها تدمير البحرية الإيرانية وبرامج الصواريخ، ووقف تدفق التمويل إلى حلفاء طهران في المنطقة.



من سيقود إيران؟



ذكر الموقع أن الرئيس الأمريكي يرفض تولي مجتبى خامنئي مقاليد الحكم في إيران خلفاً لوالده المرشد الراحل علي خامنئي الذي قُتل في غارات أمريكية وإسرائيلية. وأشار إلى أن إسرائيل تهدد باغتيال مجتبى الذي لم يظهر علناً منذ توليه زمام القيادة.



وأفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بأنه من غير الواضح لهم من يُدير دفة الأمور في إيران. وحسب الموقع، فإن إسرائيل تجاهر بأن أحد أهدافها الحربية يتمثل في تمهيد الطريق لتغيير النظام في إيران، بينما دعا ترمب الشعب الإيراني إلى الانتفاض، لكنه لم يُدرج تغيير النظام الشامل ضمن أهدافه الأساسية.