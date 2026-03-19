دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الخميس، بأشد العبارات، استهداف إيران الخطير للمنشآت النفطية في السعودية والإمارات، ووصفها بـ«الإرهابية».



وقال الأمين العام، في بيان، إن اعتداءات إيران على مصفاة سامرف وميناء ينبع ومصفاة في جنوب الرياض بالمملكة العربية السعودية عمل إرهابي، وعدوان إجرامي سافر يجسد عدوانية النظام الإيراني، واستخفافه بأمن واستقرار المنطقة والعالم.



وأكد البديوي أن استهداف إيران للسعودية يعد انتهاكاً لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، مشدداً على تضامن المجلس مع السعودية، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.



وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ.



في الوقت ذاته، دان الأمين العام لمجلس التعاون، بأشد العبارات، استهداف إيران الخطير لمنشأة حبشان للغاز وحقل باب بالإمارات، ووصفه بـ«التصعيد العدواني الخطير».



وأوضح أن استمرار هذه الأعمال العدائية التخريبية يعكس استخفافاً إيرانياً سافراً بالمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويؤكد مضيها في سياسات تصعيدية خطيرة من شأنها تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة.



وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت مع الإمارات، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ.