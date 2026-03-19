يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل، اليوم (الخميس)، لمناقشة تداعيات حرب إيران وأسعار الطاقة، وقضايا الهجرة، وملف القرض الضخم المخصص لأوكرانيا والذي لا يزال متعثراً بسبب اعتراض المجر عليه، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».



الشرق الأوسط يتصدر أجندة البحث



ودفع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران، إلى جانب المخاوف من اندلاع أزمة لاجئين جديدة، القادة الأوروبيين إلى وضع منطقة الشرق الأوسط ضمن أبرز أولويات قمة بروكسل.



وطرحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فكرة تقديم «حزمة أدوات» تتضمن مجموعة من التدابير الرامية لخفض أسعار الطاقة، على أن تكون محل نقاش بين القادة.



ويستند هذا الطرح إلى قناعة مفادها بأنه لا توجد سياسة واحدة قادرة بمفردها على معالجة أوضاع الأسواق المتباينة داخل التكتل المؤلف من 27 دولة أو التخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وفقاً لما أفاد به دبلوماسي أوروبي رفيع لـصحيفة «الغارديان».



وتركز القمة على المواجهة المحتدمة منذ فترة طويلة بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ومعظم الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.



قرض بقيمة 104 مليارات دولار



وعُقدت القمة الأوروبية السابقة في ديسمبر الماضي داخل إحدى القلاع البلجيكية، حيث اتفق القادة، بمن فيهم أوربان، على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 104 مليارات دولار لمساعدتها في تجاوز العجز في ميزانيتها، بينما تخوض حرباً طاحنة ضد روسيا، إلا أن أوربان تراجع عن موقفه بعد شهر واحد عقب تعطل خط أنابيب النفط «دروجبا» في يناير الماضي، إثر هجوم بطائرات مسيرة روسية، وفقاً لما صرح به مسؤولون أوكرانيون.



ويخوض الزعيم المجري الموالي لروسيا، الذي يتولى رئاسة الحكومة في بلاده منذ عام 2010، حملة إعلامية شرسة لتصوير كل من بروكسل وكييف في صورة «الخصم» أو «الشرير»، في خضم سعيه لإعادة انتخابه في الشهر القادم.



محاولة لتأمين القرض



وفي محاولة لتأمين القرض لأوكرانيا، يكثّف قادة الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيوه ضغوطهم على كلٍّ من أوربان ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اللذين تبنّت حكومتا بلديهما مواقف تميل إلى روسيا.



وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء أن يتكفل الاتحاد الأوروبي بتكاليف إصلاح خط أنابيب «دروجبا»، فضلاً عن تطوير خطوط بديلة لإمدادات الوقود لصالح كل من المجر وسلوفاكيا.



من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أي عرقلة للحصول على القرض تُعد أمراً «غير عادل على الإطلاق»، وإنه «لا بديل» أمام بلاده التي تواجه محنة عصيبة سوى تلك الأموال، في ظل معاناتها من أزمة موازنة حادة ناجمة عن الحرب التي اندلعت في 24 فبراير 2022.



وأضاف: «قد توجد بدائل فيما يتعلق بآليات التمويل، ولكن ببساطة لا يوجد أي بديل لتعزيز جيشنا».



وأبلغ المستشار الألماني فريدريش ميرتس المشرعين في برلين، الأربعاء، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوصل سريعاً إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ20 من العقوبات المفروضة على روسيا، وكذلك بشأن قرض أوكرانيا.