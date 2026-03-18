أحبطت الأجهزة الأمنية الكويتية اليوم (الأربعاء) مخططاً إرهابياً لاستهداف منشآت حيوية، وضبطت 10 من المنتمين لمنظمة حزب الله الإرهابية.

بيان (13) من وزارة الداخلية

بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

(صدق الله العظيم)

بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد.....

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 18, 2026



وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان على حسابها في «إكس»: «جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة»، موضحة أنه «تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابية المحظورة قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد».

طائرات درون وأسلحة ضمن المضبوطات.

وأضاف بيان الوزارة «أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك».

جانب من المضبوطات.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، وأن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، متوعدة باتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء ضد المتورطين.