في إطار الدعم التنموي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، بحث محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت علي الثقلي، مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة محمد اليحياء، آليات تعزيز العمل المشترك لتطوير القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والإصحاح البيئي، بما يضمن تحسين جودة الحياة لسكان الأرخبيل.



تطوير الخدمات



واستعرض الاجتماع الخطط التنفيذية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الإصحاح البيئي، وتحسين المظهر العام للأرخبيل بما يتواكب مع مكانته البيئية والسياحية العالمية.



كما بحث الجانبان جملة من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية، والسبل الكفيلة بتعزيز العملية التربوية وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي تطلعات الكوادر التعليمية والطلاب في مختلف مديريات المحافظة.



​شراكة تنموية



وثمّن محافظ أرخبيل سقطرى الدور الريادي والمستمر الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم السلطة المحلية، مؤكداً أن الدعم السعودي في سقطرى بات يشكل العمود الفقري للخدمات الأساسية في المحافظة.

وأشار إلى أن التنسيق المشترك بين السلطة المحلية والبرنامج السعودي يمضي بوتيرة عالية لضمان تنفيذ المشاريع الخدمية.



بصمات سعودية



يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها التنموية «برنامج إعمار اليمن»، تقود حراكاً تطويرياً واسعاً في سقطرى، شملت قطاعات الطاقة، والمياه، والصحة، والتعليم، والنقل، إضافة إلى دعم الموانئ والمطارات، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار الخدمات ودفع عجلة التنمية في واحدة من أجمل المحميات الطبيعية في العالم.