أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق صواريخ من إيران، مع استمرار الحرب لليوم الثامن عشر. وسُمعت في القدس انفجارات أعقبت دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال الجيش في بيان، إن قواته رصدت صواريخ أطلقت من إيران. وأكد أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني بموجة جديدة من الضربات في أنحاء طهران، إضافة إلى مواقع جماعة حزب الله في بيروت، بعد يوم من قوله إنه وضع خططا تفصيلية لخوض حرب مع إيران لـ3 أسابيع أخرى على الأقل.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل تدمير أهداف داخل إيران. فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف مجمع رافائيل العسكري الإسرائيلي بالمسيّرات.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد الباسيج الليلة الماضية.



وأوضح في كلمة مصورة أن «لاريجاني كان القائد الفعلي للبلاد». وأردف: «قلنا سابقا إننا سنستهدف كل بديل، وسنواصل ملاحقة قادة النظام الإيراني». وأضاف أن إسرائيل «تعيد إيران عشرات السنوات إلى الوراء»، وفق تعبيره.



ودخلت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثالث وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص دون أن تلوح نهاية قريبة لها في الأفق.



من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: إنه لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عبر الإيرانيين. وأضاف في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده انتصرت بالفعل على إيران، معتبراً أن طهران أصبحت أضعف بكثير.



وأكد أن إسرائيل «ستواصل الحرب على إيران حتى إنجاز المهمة»، وفق تعبيره.