أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ حزب الله، كانت تخطط لتنفيذ أنشطة تستهدف زعزعة الأمن الداخلي وتجنيد أفراد لصالح التنظيم داخل البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان نشر عبر منصة X، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط الجماعة التي تنتمي إلى التنظيم المصنّف إرهابياً والمحظور في الكويت، مؤكدة أن نشاطها كان يتركز على استقطاب عناصر جديدة والعمل على تقويض الاستقرار الأمني.

وأضاف البيان أن التحريات والتحقيقات كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقوده عناصر هذه الخلية، التي تضم 14 مواطناً كويتياً ولبنانيين اثنين، بهدف المساس بسيادة الدولة وزعزعة استقرارها، إلى جانب السعي لإثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية عثرت، بعد الحصول على الأذونات القانونية اللازمة من النيابة العامة، على مجموعة من المضبوطات بحوزة أفراد الخلية، شملت أسلحة نارية وذخائر، وسلاحاً يُستخدم في عمليات الاغتيال، وأجهزة اتصالات مشفرة تعمل بنظام مورس، إضافة إلى طائرات مسيّرة (درون)، وأعلام وصور مرتبطة بمنظمات إرهابية، وخرائط، ومواد مخدرة، ومبالغ مالية، فضلاً عن أسلحة مخصصة لأغراض التدريب.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتعقب أي أطراف يثبت ارتباطها بهذه الشبكة أو بغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن أمن دولة الكويت وسيادتها يمثلان خطاً أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة أن أي تعاون مع جهات إرهابية خارجية أو دعمها أو التعاطف معها سيواجه بإجراءات حازمة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس أمن البلاد واستقرارها.