أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات المحلية والمسؤوليات التي تقع على عاتقها باعتبارها ركيزة أساسية في مشروع استعادة فاعلية الدولة، لافتاً إلى أن نجاح أي إصلاحات اقتصادية أو إدارية يرتبط بوجود إدارة محلية قوية وشفافة وقريبة من المواطنين وقادرة على ترجمة السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة على الأرض.

مشيرا خلال استقباله لمحافظ محافظة الضالع الجديد اللواء أحمد قائد القبة على أن نجاح السلطة المحلية يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع المجتمع والقيادات الاجتماعية والشبابية، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم من دعم لتمكين السلطة المحلية في محافظة الضالع من أداء مهامها والقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.

واشار إلى أن المسؤولية في هذه المرحلة تتطلب قيادة ميدانية فاعلة قادرة على إدارة التحديات وتحويل روح التضحية والصمود التي جسدها أبناء الضالع إلى مشروع استقرار وتنمية ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

وجرى ‏خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في المحافظة وأولويات عمل السلطة المحلية خلال المرحلة القادمة، والجهود المطلوبة لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة.

من جانبه، عبر ‏محافظ ‎الضالع عن تقديره لثقة القيادة السياسية ودعم رئيس الوزراء، مؤكداً عزمه العمل بروح وطنية ومسؤولية عالية لتعزيز الاستقرار في المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات، بما يلبي تطلعات أبناء الضالع الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، مجدداً التأكيد على أن السلطة المحلية ستعمل على تعزيز الشراكة مع مختلف المكونات المجتمعية، وتكريس الجهود لخدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية في المحافظة.