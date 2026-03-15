بعد دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران أسبوعها الثالث، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية «طارئة»، بحسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد). وأقرّ الوزراء هذه الحزمة البالغة 2.6 مليار شيكل خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.



ومن المقرر أن تستخدم هذه الأموال لشراء معدات أمنية ولتلبية «الاحتياجات العاجلة»، وفق صحيفة «هآرتس» التي لم تكشف مزيداً من التفاصيل.



وبحسب وثيقة وزارة المالية الإسرائيلية المُقدّمة للوزراء، التي بثّتها صباح اليوم وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة N12 التلفزيونية «نظراً لشدة القتال، برزت حاجة ملحّة وفورية لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء الذخيرة والأسلحة المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية».



وتنصّ الوثيقة على أن «هذا قرار طارئ استثنائي يهدف حصرياً إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال». وسيموّل هذا المشروع من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار التي وافقت عليها الحكومة في 12 مارس. ومن المتوقع أن يُقرّها الكنيست بحلول 31 مارس، وفق تقارير صحفية.



ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إيران أطلقت 250 صاروخاً بالستياً على إسرائيل حتى 13 مارس، وقد أسفرت هذه الصواريخ أو شظاياها عن مقتل 12 شخصاً.



ومن المتوقع أن تتضمن الميزانية المقترحة زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي. ويرى مسؤولون في الحكومة أن الوضع الأمني الحالي قد يسهل تمرير الميزانية سياسياً، وربما يقلل من معارضة بعض الأحزاب الدينية، رغم الخلافات المستمرة بشأن التشريعات المتعلقة بالخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية.



وفي حال عدم الموافقة على الميزانية في جميع القراءات الثلاث بحلول نهاية مارس الجاري، مع انتهاء السنة المالية، فسيتم حل الكنيست تلقائياً، وستُجرى انتخابات.