أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، رسميا نظيره الإيراني عباس عراقجي، رفض القاهرة وإدانتها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق الشقيقة، فضلًا عن تركيا وأذربيجان.

ووفقا لبيان رسمي للخارجية المصرية شدد عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي له مع عراقجي على خطورة الوضع في المنطقة وأهمية وقف اتساع رقعة الصراع في المنطقة خصوصا مع دول الجوار.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة العمل على سرعة وقف الاعتداءات الإيرانية واحترام مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مشددا على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار كسبيل وحيد لاحتواء التوتر، وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

جاء ذلك ضمن سلسلة اتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية المصري مع الأطراف الإقليمية والدولية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد والدفع بالتهدئة في المنطقة، شملت اتصالات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن عبد العاطي أكد في اتصالاته على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف المتصاعد وعدم اتساع رقعة الصراع، محذرًا من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة.

وجدد التأكيد على ضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشددًا على إدانة الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة، وأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وحذر عبدالعاطي من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشددا على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية.