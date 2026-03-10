كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الثلاثاء)، رصد المخابرات الأمريكية تحركات إيرانية لتلغيم مضيق هرمز الإستراتيجي.



ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز»، عن المخابرات الأمريكية، تأكيدها أنها بدأت ترصد دلائل على أن إيران تتحرك لنشر ألغام في ممر الملاحة بمضيق هرمز، موضحة أن هذه المؤشرات ظهرت في تقارير استخباراتية حديثة تشير إلى استعدادات إيرانية محتملة لزرع ألغام في الممر المائي الإستراتيجي.



وذكرت الشبكة أن إيران تستخدم زوارق صغيرة قادرة على حمل لغمين إلى ثلاثة ألغام لكل منها، موضحة أنه ورغم أن مخزون الألغام الإيراني غير معروف علناً، إلا أن التقديرات على مر السنين راوحت بين 2000 و6000 لغم بحري من أنواع إيرانية وصينية وروسية الصنع.



وكان رئيس هيئة ​الأركان المشتركة في ⁠الجيش الأمريكي الجنرال دان كين، قد قال إن الولايات المتحدة هاجمت سفن ​زرع ألغام إيرانية، مضيفاً: «تواصل القيادة المركزية الأمريكية اليوم عمليات البحث عن ⁠سفن ‌زرع الألغام ومنشآت تخزين ⁠الألغام، وضربها».



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الولايات المتحدة ستوفر الحماية لناقلات النفط عبر المضيق، لكن المخاوف لا تزال قائمة من استهداف السفن، خصوصاً في ظل التهديدات الإيرانية التي جاءت على لسان قائد بحرية الحرس الثوري.



يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمس أن عدة دول أوروبية وآسيوية تخطط لمهمة مشتركة لتوفير الحماية للسفن في البحر الأحمر وقد يدخل مضيق هرمز ضمن المهمات.