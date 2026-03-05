أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تحقق تقدماً ثابتاً، مؤكدة تدمير عدد كبير من القدرات البحرية الإيرانية واستهداف آلاف المواقع العسكرية داخل البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون الأربعاء، إن القيادة المركزية الأمريكية تواصل تحقيق تقدم في العمليات الجارية، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية نجحت حتى الآن في تدمير أكثر من 20 سفينة بحرية إيرانية وغواصة واحدة، إضافة إلى تحييد الجزء الأكبر من الوجود البحري الإيراني في مسرح العمليات.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي باستخدام طوربيد، في عملية وصفها بأنها «ضربة صامتة»، موضحاً أن السفينة كانت تعتقد أنها آمنة في المياه الدولية.

وأضاف هيغسيث أن هذه الحادثة تمثل أول مرة منذ عام 1945 تستخدم فيها غواصة تابعة للبحرية الأمريكية طوربيداً لإغراق سفينة حربية.

وأكد الوزير أن العملية العسكرية لا تزال في مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن «المؤشرات تتغير والعمليات تتوسع مع وصول مزيد من القوات»، وأن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة القتال طالما اقتضت الحاجة.

وقال:«ما زلنا في بداية الطريق لم نبدأ بعد»، وكما قال الرئيس دونالد ترمب، سنأخذ الوقت اللازم لضمان تحقيق النجاح".

وأبرز هيغسيث التفوق الأمريكي قائلاً: «فقط الولايات المتحدة قادرة على قيادة هذا، ونحن فقط»، قائلاً «إيران انتهت وهم يعرفون ذلك أو سيعرفون قريباً».

وأوضح أن القوات الأمريكية بدأت بالفعل حملة واسعة تستهدف تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية وإضعافها وتدميرها، مؤكداً أن الأيام الأولى من القتال ليست سوى بداية المواجهة.

وأشار المسؤولون العسكريون إلى أن الضربات الأمريكية طالت حتى الآن أكثر من 2000 هدف داخل إيران، شملت مراكز القيادة والسيطرة، ومواقع الصواريخ الباليستية، وسفن وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مقار الحرس الثوري.

وفيما يتعلق بالخسائر الأمريكية، أفاد مسؤول أمريكي بأن ستة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة منذ بدء العمليات، وأعلن الجنرال كين رسمياً أسماء أربعة من القتلى، فيما تم حجب أسماء الآخرين مؤقتاً إلى حين إبلاغ عائلاتهم.

وأوضح أن أهداف الحملة العسكرية تتركز على تدمير منظومات الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتحييد البحرية الإيرانية، ومنع طهران من إعادة بناء قدراتها القتالية بسرعة.

من جهته، أشار وكيل وزارة الدفاع للسياسات إلبريدج كولبي خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الثلاثاء، إلى أن إيران كانت تعمل على تعزيز قدراتها من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية بسرعة، لكنه لم يقدم سبباً محدداً للأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب لبدء العملية العسكرية نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع أن العمليات قد تستمر لعدة أسابيع، مشددة على أن وتيرة الحرب وحدودها ستتحدد وفق الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي.