أعلنت القيادة ​المركزية ⁠الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، استخدامها صواريخ الاستهداف الدقيق بعيدة المدى «بريزم» لأول مرة في الحرب مع إيران.



وقالت القيادة المركزية: «في سابقة تاريخية، استُخدمت صواريخ الاستهداف الدقيق بعيدة المدى «بريزم» في القتال خلال عملية الغضب الملحمي، مما وفّر قدرة غير مسبوقة على توجيه ضربات عميقة».



وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: «أنا فخور للغاية برجالنا ونسائنا في القوات المسلحة الذين يوظفون الابتكار لجعل العدو في موقف حرج».



وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها تمكنت من استهداف وإغراق أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني وإرسالها إلى قعر البحر منذ بدء العمليات، مبينة أن الليلة الماضية جرى استهداف السفينة الحربية من طراز سليماني وتدميرها.



من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له ألقى أكثر من 5 آلاف قنبلة على إيران منذ بدء الحرب الحالية، موضحاً أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تواصل تعزيز التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران، مع التركيز على طهران.



في غضون ذلك، ‌ذكر مصدر ​دبلوماسي ⁠تركي ⁠أن أنقرة استدعت السفير ​الإيراني إلى ⁠وزارة ​الخارجية،​ ‌اليوم، للتعبير عن ​احتجاجها ⁠وقلقها ​إزاء ⁠إطلاق ‌إيران صاروخاً باليستياً متجهاً ‌نحو مجالها ​الجوي.