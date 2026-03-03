أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت، اليوم (الثلاثاء)، أن أبوابها ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، في إجراء احترازي يأتي على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن السفارة: «بسبب التوترات الإقليمية المستمرة، ستظل سفارة الولايات المتحدة في بيروت مغلقة حتى إشعار آخر، حيث تم إلغاء جميع المواعيد القنصلية الروتينية والطارئة الأخرى، وسنتواصل مع الجمهور عند عودة العمليات إلى طبيعتها».

ولم يحدد البيان جدولاً زمنياً لإعادة الفتح، ولم يوضح تفاصيل حول آلية تقديم الخدمات القنصلية أو طرق التواصل مع المواطنين الأمريكيين خلال فترة الإغلاق.

وأكدت السفارة أن المواطنين الأمريكيين يمكنهم الاتصال بخطوط المساعدة الطارئة الدولية: من الولايات المتحدة وكندا على الرقم +1-888-407-4747، ومن الخارج على +1-202-501-4444.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين في لبنان إلى المغادرة فوراً طالما تتوفر خيارات الرحلات التجارية، مشددة على أن الوضع الأمني «متقلب وغير متوقع»، مع وقوع غارات جوية في مناطق متعددة من البلاد، خاصة الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت.

يأتي إغلاق السفارة في سياق التصعيد العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، الذي بدأ السبت الماضي، بضربات جوية أمريكية-إسرائيلية واسعة النطاق على أهداف إيرانية بما في ذلك مواقع نووية وعسكرية، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وقادة في الحرس الثوري.

وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل ومصالح وقواعد أمريكية في دول الخليج العربي، وأهداف أخرى في الأردن والعراق، وتوسع الصراع ليشمل هجمات من وكلاء إيران حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى عودة الاشتباكات الإسرائيلية-حزب الله في جنوب لبنان، وغارات إسرائيلية على ضواحي بيروت الجنوبية.