نفت القيادة المركزية الأمريكية بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية التي زعمت إغراق أو إصابة حاملة طائرات أمريكية في الخليج العربي، مؤكدة أن هذه الادعاءات «كذب» وجزء من «آلة التضليل» التابعة للنظام الإيراني.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان رسمي نشرته على منصة إكس، أنه لم تُصَب حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، وأن الصواريخ التي أُطلقت لم تقترب حتى منها.

وأوضحت أن حاملة لينكولن تواصل إقلاع طائراتها دعماً لحملة القيادة المركزية المتواصلة للدفاع عن الشعب الأمريكي وإزالة التهديدات من النظام الإيراني.

وأكدت القيادة أن الحاملة الوحيدة التي تعرضت لضربة أمريكية هي «شهيد باقري»، وهي حاملة طائرات مسيّرة إيرانية تم تحويلها من ناقلة نفط.

وأوضحت أن القوات الأمريكية استهدفتها خلال ساعات قليلة من بدء عملية «الغضب الملحمي»، التي انطلقت يوم السبت، وأن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة أو غرقت في مياه الخليج - بحر عمان.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن سابقاً أن قواته استهدفت حاملة أبراهام لينكولن بـ4 صواريخ باليستية، مدعياً دخول «مرحلة جديدة» في الرد على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية.

إلا أن القيادة المركزية الأمريكية وصفت هذه الادعاءات بأنها «غير صحيحة تماماً»، مشيرة إلى أن الحاملة تواصل عملياتها الجوية بشكل طبيعي في دعم العمليات العسكرية الجارية.