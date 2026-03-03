أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم (الاثنين)، أن هجمات إيران على دول الخليج لا مبرر لها على الإطلاق، وفقاً لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية.



وقالت ميلوني إن أمريكا وإسرائيل شنتا هجوماً على إيران، بعد فشل الاتفاق معها بشأن برنامجها النووي، موضحاً أن الأوروبيين لم يشاركوا في الهجمات.



من جهة أخرى، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن بلاده ستعزز ترسانتها من الرؤوس الحربية النووية، موضحاً خلال كلمة ألقاها في قاعدة الغواصات النووية البحرية إيل لونج في كروزون بفرنسا، أن تعزيز الترسانة الفرنسية أمر لا غنى عنه. وقال ماكرون إن أوروبا بحاجة إلى الاضطلاع بدور أكبر في الدفاع عن نفسها، مضيفاً: ألمانيا وافقت على المشاركة في محادثات بشأن التعاون في مجال الردع النووي.



بدوره، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن تشكيل فريق توجيه نووي مع ماكرون للتنسيق بشأن قضايا الردع النووي.



وقال ميرتس على منصة «إكس» إن ألمانيا تعتزم اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا الردع النووي قبل نهاية العام بما يشمل مشاركة تقليدية في تدريبات نووية فرنسية.