أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم (الأحد)، أن القوات الجوية والدفاع الجوي نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة.



وأوضحت الوزارة في بيان الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات، موضحة أنه «منذ بدء الهجوم تم رصد 137 صاروخاً باليستياً إيرانياً تم إطلاقه تجاه الدولة، حيث تم تدمير 132 صاروخاً، فيما سقط 5 منها في مياه البحر، كما تم رصد 209 طائرات مسيّرة إيرانية، وتم اعتراض 195 منها، فيما وقعت 14 منها داخل أراضي ومياه الدولة، وتسببت ببعض الأضرار الجانبية».



وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة التصدي الفعّال للصواريخ والمسيّرات، سقطت بعض الشظايا في مناطق متفرقة في الدولة، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة في عدد من الأعيان المدنية، مبينة أن الجهات المختصة تحركت على الفور بكامل جاهزيتها وإمكاناتها للتعامل مع الوضع وفق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان وتأمين المواقع المتأثرة.



ودانت الوزارة الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة «رفض الدولة القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمثل تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار».



وأشارت إلى أن «هذا الاستهداف يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية»، موضحة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها «تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها».



وأكدت أن «سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها».



وفي ذات السياق، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن حادثاً وقع في مطار دبي الدولي (DXB) قبل قليل، موضحاً في بيان على منصة «إكس»: «أكدت مطارات دبي وقوع حادث في مطار دبي الدولي (DXB) قبل قليل، وقد تم تفعيل فرق الاستجابة الطارئة على الفور حيث يتم التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة».



وأضاف: «أسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات، وتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة اللازمة لهم، وسيتم بث المعلومات المُحدّثة حال ورودها».