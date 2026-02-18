فيما يجري التحضيرات لعقد أول اجتماع للحكومة، وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم (الاربعاء)، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمباشرة مهماته من داخل البلاد وقيادة العمل الحكومي.



وأكد الزنداني من مطار عدن، أن عودة الحكومة تعكس إصرارها على تحمل مسؤولياتها الوطنية من الداخل، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مشيداً بالدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، ودورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرات الدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية.



وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الوطنية، بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.



وتأتي عودة رئيس الوزراء للتأكيد على التزام الحكومة بالحضور الميداني وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، ومن المقرر ان تعقد الحكومة خلال الساعات القادمة بعد اكتمال وصول جميع الوزراء إلى عدن.



وسيعقد رئيس الوزراء خلال الأيام القادمة سلسلة اجتماعات ولقاءات لمتابعة سير الأداء الحكومي، ووضع معالجات عاجلة للقضايا الخدمية والاقتصادية والأمنية ذات الأولوية.