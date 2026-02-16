في إطار الجهود السعودية لدعم اليمن عبر إشراك وتعزيز التعاون الدولي، أعلن كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن توحيد جهودهما الهادفة إلى تحسين سبل العيش لليمنيين، وذلك من خلال الاستثمار في برامج التعافي الاقتصادي والإصلاحات وخلق فرص العمل وتعزيز مؤسسات الدولة ودعم صمود المجتمع بما يشمل مجالات الأمن الغذائي والزراعة والكهرباء والمياه والإصحاح البيئي.



ووقّع كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم (الإثنين) اتفاقية مع مؤسسة صلة للتنمية لتنفيذ مشروع «تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب» بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي. ويهدف المشروع إلى تغطية 9 مناطق في 3 مديريات (مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب).

المشرف العام على البرنامج السعودي وسفير الاتحاد الأوروبي ومنفذو المشروع خلال توقيع الاتفاق.

ويجسّد هذا التوقيع حرص البرنامج السعودي على تنمية وإعمار اليمن، والاتحاد الأوروبي على العمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني كافة.



واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واستكشاف فرص إضافية للتعاون في قطاع المياه، إلى جانب مشاريع ومبادرات تنموية مشتركة في قطاعات أخرى.

توقيع الاتفاق والشراكة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ، بحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه. وتحرص الاتفاقية على التعاون الإستراتيجي المشترك، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتكامل الجهود التنموية، وتعظيم الأثر المستدام للتدخلات التنموية في اليمن.

أوروبيون ويمنيون.