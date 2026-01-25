أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن قطاع غزة أصبح «أخطر مكان في العالم» على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، محذرة من أن الحظر الإسرائيلي المستمر على دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع يعزز حملات التضليل والسرديات المتطرفة.

وأكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيان رسمي، اليوم(الأحد)، أن منع الإعلام الدولي منذ أكثر من 650 يوماً يخلق فراغاً إعلامياً يُملأ بالشائعات والدعاية، مما يعيق الجهود الدولية لفهم الواقع على الأرض ويزيد من التوترات الإقليمية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة، حيث أكدت مصادر صحية ارتفاع عدد الشهداء إلى 71,654 فلسطينياً، وعدد المصابين إلى 171,391، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

مجازر مستمرة في غزة

ولفتت إلى أن هذه الأرقام تشمل القتلى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، الذي بلغ عددهم نحو 483 قتيلاً، بما في ذلك 169 طفلاً و64 امرأة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وأبرزت الأونروا أن الهجمات على موظفيها ومرافقها تستمر، مع مقتل أكثر من 200 موظف منذ بدء الحرب، وتعرض مبانيها لقصف متكرر، مما يجعل العمل الإنساني في غزة «مستحيلاً» دون حماية دولية.

واتهمت إسرائيل بشن حملة تضليل عالمية ضد الوكالة، تهدف إلى تقويض دورها الإنساني وتبرير الهجمات عليها، محذرة من أن مثل هذه الحملات «خطيرة» وتثير الخوف بين العاملين الإنسانيين.

تضليل إسرائيلي ممنهج

ودعت الأونروا المجتمع الدولي إلى رفع الحظر فوراً على دخول الصحفيين، مؤكدة أن الوصول المستقل إلى غزة ضروري لمكافحة الشائعات وتوثيق الانتهاكات، خصوصا مع استمرار الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين السكان.

وتأسست وكالة «الأونروا» وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عام 1949 لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والإغاثة لنحو 1.7 مليون شخص، وتشكل العمود الفقري للعمل الإنساني هناك، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 200 موظف من الأونروا، وتعرضت مرافقها لقصف متكرر، مما جعلها تتعرض لحملات تضليل إسرائيلية اتهمتها بالتواطؤ مع حماس، رغم نفيها ذلك.