ناقش اجتماع مشترك في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (السبت) الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة إخراج المعسكرات وإعادة تموضع القوات العسكرية خارج عدن.



وفي اللقاء الذي حضره مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن فلاح الشهراني وضم السلطة المحلية، وقيادة وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة، أكد وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، حرص السلطة المحلية على جعل عدن نموذجاً مشرفاً يعكس طابعها المدني والحضاري.



وثمن الوزير جهود قيادة وزارة الدفاع، والقوات المشتركة في استكمال إخراج المعسكرات وفق المراحل الزمنية المحددة، وإعادة تموضعها في مواقعها الجديدة خارج محافظة عدن.



بدوره، أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر أن قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان، تبذلان جهوداً كبيرة لتأمين إعادة تموضع الوحدات العسكرية كافة خارج مدينة عدن بكل سلاسة، داعياً الأطراف كافة إلى دعم هذه الجهود التي من شأنها إنهاء المظاهر العسكرية في المدينة، وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهماتها في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار.



وناقش المجتمعون بشكل موسع الخطوات العملية لتنفيذ الخطة، وآليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية ذات العلاقة، والانتقال السلس للمعسكرات إلى مواقعها الجديدة خارج النطاق الحضري، ومنع التكدس العسكري داخل المدينة، والتشديد على الالتزام بالتوجيهات المعتمدة وتنفيذها، وفق جدول زمني محدد ومدروس.