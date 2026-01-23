أفصحت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث في الوقت الراهن خيار الانسحاب العسكري الكامل من سورية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد.



ونقلت في تقرير لها عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الهزيمة التي مُنيت بها قوات سورية الديمقراطية «قسد»، دفعت وزارة الحرب الأمريكية إلى إعادة تقييم جدوى المهمة العسكرية في سورية.



ووفق الصحيفة، فإن المداولات الجارية دخل إدارة الرئيس دونالد ترمب تتضمن سيناريوهات متعددة لخفض الوجود العسكري الأمريكي، وصولاً إلى الانسحاب التام، مع تقييم تداعيات ذلك على جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سورية، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.



وأفاد التقرير بأن القرار النهائي في هذا الشأن لم يحسم بعد، وأن النقاشات لا تزال مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية، من بينها مستقبل التنسيق مع القوات المحلية، ومخاطر عودة التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى حسابات أوسع تتعلق بالدور الأمريكي في الشرق الأوسط.



وحسب مسؤولين مطلعين، فإن قوات تابعة للحكومة السورية اقتربت بشكل خطر من مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية خلال عمليات ضد الأكراد، وكشف هؤلاء أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة واحدة على الأقل قرب إحدى منشآتها.



وأضاف أحد المسؤولين أنه خلال فترة 24 ساعة، شنت القوات السورية هجوماً على ثكنات لقوات سورية الديمقراطية «قسد» داخل قاعدة تضم وجوداً أمريكياً.



يذكر أنه قبل عدة أيام، شرعت الولايات المتحدة في نقل نحو نحو 7 آلاف معتقل من أصل 9 آلاف إلى العراق، وسط مخاوف من احتمال فرار مقاتلين سابقين وأفراد من عائلاتهم مع تحركات القوات الحكومية للسيطرة على منشآت الاحتجاز.