انطلقت اليوم (الثلاثاء) عملية صرف مرتبات العسكريين في مختلف المحافظات اليمنية المحررة بما فيها العاصمة المؤقتة عدن، بدعم من السعودية.



وأكدت «ألوية العمالقة» اليوم في بيان أن «ألوية العمالقة» و«قوات الأمن الوطني» وعدد من الألوية العسكرية تسلمت مرتباتها، مبينة أن الصرف شمل أيضاً «اللواء السادس صاعقة»، ولواءي المشاة الخامس والسادس.



وأوضحت الألوية أن هذا الصرف جاء بدعم كريم من المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المعيشي، ودعم القوات الأمنية والعسكرية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.



وأشارت الألوية إلى أن عملية الصرف تجري طبق نظام البصمة والحساب المالي والآلية المعتمدة من قيادات تلك الوحدات في عمليات الصرف سابقاً.



من جهته، قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد إنه وبدعمٍ سخيٍّ من المملكة العربية السعودية، تم اليوم بدء صرف مرتبات منتسبي المقاومة الوطنية.



وقال دويد: الدعم السعودي الأخوي لا يزال ركيزة أساسية في مساندة الجهود الوطنية، مبيناً أن عملية الصرف تتم وفق الآلية المعتمدة، وضمن المواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.



وأضاف: تُثمّن قيادة المقاومة الوطنية الدعم السعودي الأخوي الكريم، وتؤكد اعتزازها العالي بتضحيات منتسبي المقاومة الوطنية، الذين كان لهم دور بارز في التصدي للمشروع الحوثي.



ونقل دويد عن الجنود قولهم: نعبر شكرنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وشملت عملية الصرف القوات العسكرية في مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، وجميعها بدعم من السعودية.



وأعرب عدد من الجنود في عدن عن شكرهم للسعودية وحرصها الدائم على رفع المعاناة عن الشعب اليمني وعن الجنود الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في حماية الأمن والاستقرار.