ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، أكثر من 100 ألف تأشيرة، خلال العام الأول لحكم الرئيس دونالد ترمب، من بينها 8 آلاف تأشيرة دراسية تعود لمواطنين أجانب، يشتبه تورطهم في جرائم مختلفة.



وأفاد بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، اليوم (الثلاثاء)، بأن وزارة الخارجية ألغت حتى الآن أكثر من 100 ألف تأشيرة، من بينها 8 آلاف تأشيرة دراسية و2500 تأشيرة خاصة، لأفراد لفتوا انتباه سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بسبب أنشطتهم الإجرامية، سنواصل ترحيل قطاع الطرق هؤلاء حفاظًا على أمن أمريكا.

وكان ترمب، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير من العام 2025، أعلن أن حوالى 25 مليون شخص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية قبل توليه منصبه.

ودعا مراراً إلى سياسة هجرة أكثر صرامة، وبعد تنصيبه وقّع أمراً تنفيذياً يُعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية المكسيكية، كاشفاً عن نيّته تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي.