أعلن المدعي العام في إسطنبول، اليوم (الخميس)، توقيف 115 شخصاً يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش وتخطيطهم لهجمات خلال فترة أعياء رأس السنة الميلادية.



ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام قوله: إنه في إطار التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، تم التوصل إلى معلومات تشير إلى أن التنظيم يخطط لشن هجمات تستهدف غير المسلمين، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.



وأشار البيان إلى أنه جرى تنفيذ عمليات مداهمة متزامنة في 124 موقعاً بعموم إسطنبول، وتم خلال التفتيش ضبط مسدسات وذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية، موضحاً أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 115 مشتبهاً به، وأن الجهود لا تزال متواصلة للقبض على مشتبهين آخرين.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن النائب العام أصدر أمراً باعتقال 137 شخصاً، تم توقيف 115 منهم.



وكانت أجهزة الاستخبارات التركية أعلنت الأسبوع الماضي توقيف شخص تركي بين أفغانستان وباكستان يشتبه بأنه قيادي في التنظيم الإرهابي وكان يخطط لاعتداءات في المنطقة وحتى في أوروبا، مبينة أن المشتبه به محمد غورن يُعد لهجمات انتحارية تستهدف مدنيين في أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا.