نزحت عشرات العائلات السورية اليوم (الإثنين) من محيط حي الليرمون بعد هجوم قوات سورية الديموقراطية (قسد) على مواقع الجيش السوري في حلب.



وأكدت وسائل إعلام سورية وشهود عيان وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وذلك بعد سقوط قذائف هاون بحي الجميلة في حلب، مشيرة إلى أن هناك أنباء عن سقوط قتيلين في الحي نفسه.



حالة رعب في أوساط المدنيين



وذكرت الإخبارية السورية أن «قسد» قصفت عشوائياً بقذائف هاون وصواريخ أحياء بمدينة حلب منها الجميلية والسريان، موضحة أن قوى الأمن الداخلي تنتشر في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.



وأشارت إلى سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما قوات قسد على جسر الرازي، فيما قال شهود عيان إن منازل احترقت في حي الجميلية بحلب جراء استهدافها من قبل قوات سورية الديموقراطية.



ودعا محافظ حلب عزام غريب الأهالي إلى عدم الاقتراب من مناطق الاشتباك وعدم سلوك الطرقات المؤدية إلى مركز المدينة، مؤكداً رفع الجاهزية في جميع المديريات الخدمية.

سيارة الدفاع المدني التي تعرضت للقصف.



وزارة الطوارئ: جريمة خطيرة



بدورها، قالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية إن اثنين من عناصرها أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار استهدف مركبتهما بشكل مباشر في دوار الشيحان بمدينة حلب، مبينة أن سيارة إنقاذ من نوع «بيك آب»، تحمل شارات الدفاع المدني بشكل واضح، كانت تقل 4 عناصر يرتدون الزي الرسمي، تعرضت لإطلاق نار من قبل «قوات سورية الديموقراطية» أثناء توجهها إلى مقر مديرية الطوارئ في المحافظة.



وأضافت الوزارة: «استهداف فرق الدفاع المدني يُعد جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني، من شأنه عرقلة جهود إنقاذ المدنيين وتقديم الخدمات الإنسانية والمنقذة للأرواح».



وأكد الدفاع المدني إصابة طفلين برصاص «قسد» بدوار الشيحان في حلب.

دماء في سيارة الدفاع المدني.



وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي، وعنصر من الجيش، إضافة إلى عدد من المدنيين وعناصر الدفاع المدني، محملة قوات سورية الديموقراطية المسؤولية.