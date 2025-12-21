في خطوة وصفها محللون بأنها تاريخية ومفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيع تسع اتفاقيات ضخمة مع أكبر شركات الأدوية في العالم لتخفيض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق.

وشملت الاتفاقيات شركات عملاقة مثلAmgen ،Bristol Myers Squibb ، Boehringer Ingelheim ،Genentech ،Gilead Sciences ،GSK ، Merck ،Novartis، وSanofi، لتغطي أدوية لعلاج أمراض مزمنة ومكلفة مثل: السكري، والروماتويد، والتصلب المتعدد، والربو، وأمراض الكبد، والإيدز، وأنواع معينة من السرطان.

لكن القصة لا تتوقف عند مجرد التخفيضات، فالقطاع الطبي عانى لعقود من استغلال شركات الأدوية للمرضى، حيث كانت ترفع أسعار الأدوية بشكل جنوني، أحيانًا بأضعاف سعرها دون أي عقوبات أو قيود. لكن ترمب دخل على الخط ليوقف هذا العبث ويضع الأمريكيين أولاً، كما وعد.

وجاءت النتيجة على هيئة تخفيضات مذهلة عند الشراء عبر TrumpRx، ومنها:

دواء Repatha لخفض الكوليسترول: من 573$239$

دواء Reyataz لعلاج HIV: من 1,449$217$

دواء Jentadeuto للسكري: من 525$55$

دواء Xofluza للإنفلونزا: من 168$50$

دواء Epclusa لالتهاب الكبد C: من 24,920$2,425$

دواء Plavix للسيولة: من 756$16$

ولم يكتف ترمب بهذه التخفيضات، بل ألزم الشركات بإعادة الأرباح الضخمة التي جنتها في الخارج إلى الداخل الأمريكي، وتعزيز الإنتاج المحلي لتأمين أمن دوائي استراتيجي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الأجنبية في أزمات مستقبلية. كما ستقوم الشركات بتوريد مكونات دوائية أساسية للمخزون الاستراتيجي الأمريكي لضمان توافر الأدوية في الطوارئ.

وفي خطاب وصفه المراقبون بـ«الصادم»، أكد ترمب أن هذه الاتفاقيات تمنع شركات الأدوية من استغلال المرضى الأمريكيين، وتضع الأمريكيين في مقدمة الأولويات، بعد عقود من السياسات التي أغرقت المرضى في فواتير باهظة لأدوية حيوية.

وما يجعل هذه الخطوة أكثر إثارة: أن شركات الأدوية كانت طوال سنوات ماضية ترفع أسعار أدوية محددة بشكل متكرر، لتستفيد من ضعف التنظيمات وغياب الرقابة على الأسعار، بينما يتلقى المرضى نفس الدواء بسعر منخفض في كندا أو ألمانيا أو اليابان. إلى أن جاء ترمب بهذا القرار ليكسر هذا النظام، ويوجه ضربة مباشرة لشركات الأدوية التي اعتادت المراوغة والاحتكار.

وستوفر الصفقات الجديدة مليارات الدولارات لبرنامج Medicaid في الولايات المتحدة، كما ستمكّن ملايين الأمريكيين من شراء أدوية حياتية بأسعار لم يحلموا بها منذ عقود.

ترمب الذي بدأ مسيرته في هذه القضية بإصدار أمر تنفيذي في مايو 2025، تابع تنفيذ وعوده بإصرار، وأعلن هذه الصفقات بعد متابعة دقيقة مع الوكالة الأمريكية للتجارة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مؤكداً أن المواطن الأمريكي لن يدفع بعد الآن الفاتورة الكاملة لتغطية فرق الأسعار في بقية دول العالم.

ويترقب الملايين من الأمريكيين الآن تطبيق هذه الاتفاقيات، والتي قد تغير مفهوم الوصول إلى الأدوية تماماً، وتعيد التوازن لقطاع لطالما استغل المرضى وجعلهم رهائن للأسعار.