رجحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة نحو مليون لاجئ سوري خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.



عودة 1.3 مليون لاجئ



وقال ممثل المفوضية في سورية غونزالو فارغاس يوسا في مقابلة مع وكالة «الأناضول»: إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليوني شخص من النازحين داخليا الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية.



واعتبر أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.



وأضاف أنه كان في سورية قبل أشهر قليلة من سقوط النظام السابق، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي، مشيرا إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة ليحل محله شعور واسع بالأمل.



عملية انتقالية معقدة



وقال المسؤول الأممي إنه توجه مع فريقه يوم 9 ديسمبر 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاما من اللجوء القسري.



وقدّر يوسا عودة نحو مليون شخص إضافي عام 2026، ما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، لافتا إلى أن هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.



وفي تقييمه للمرحلة الراهنة اعتبر يوسا أن ما تشهده سورية هو عملية انتقالية معقدة ستستغرق وقتا، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب على مدى 14 عاما. وقال إنه من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصاديا وبنيويا بعد حرب طويلة، والتعافي لن يكون فوريا.



ولفت إلى أن سورية كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عاما، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما اعتبره تطورا بالغ الأهمية.



رفع العقوبات الدولية



وأعرب يوسا عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، موضحا أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعما مباشرا للعائدين، خصوصا في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية. ولفت إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.



ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 والمتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عنها.



ورحبت الخارجية السورية في بيان، الجمعة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية.