أكدت اليابان، اليوم (الجمعة) التزامها الراسخ منذ عقود بعدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك بعد تقارير إعلامية محلية كشفت عن اقتراح مسؤول أمني رفيع المستوى في مكتب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بأن تحصل البلاد على ترسانة نووية لردع التهديدات المحتملة.

مسؤول ياباني يقترح امتلاك أسلحة نووية

وفقاً لتقارير هيئة الإذاعة العامة «إن إتش كيه» ووسائل إعلام أخرى، أعرب المسؤول الياباني عن الحاجة إلى أسلحة نووية بسبب تدهور البيئة الأمنية المحيطة باليابان، معترفاً في الوقت نفسه بأن مثل هذه الخطوة ستكون صعبة سياسياً.

ووصفت التقارير هذا المسؤول بأنه يعمل في مكتب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

حكومة اليابان ترد على المقترح

وفي مؤتمر صحفي دوري في طوكيو، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء مينورو كيهارا أن السياسة النووية اليابانية لم تتغير، رافضاً التعليق على التصريحات المسربة أو تحديد ما إذا كان المسؤول سيبقى في منصبه، وسط مطالب من قادة المعارضة بإقالته.

استعداد سياسي

وبحسب وكالة «رويترز» كشفت تحقيقات سابقة عن تزايد الاستعداد السياسي والعام في اليابان لتخفيف «المبادئ الثلاثة غير النووية»، التي تمنع امتلاك أو تصنيع أو السماح بدخول أسلحة نووية إلى الأراضي اليابانية.

ويأتي هذا التوجه وسط شكوك متزايدة حول موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب التهديدات المتفاقمة من الجيران المسلحين نووياً: الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

جدل مستمر لقضية حساسة

ورغم أن الموضوع يظل حساساً للغاية في البلد الوحيد الذي تعرض لقصف ذري، إلا أن بعض نواب الحزب الحاكم الليبرالي الديمقراطي، الذي تتزعمه تاكايتشي، اقترحوا السماح للولايات المتحدة بإدخال أسلحة نووية عبر غواصات أو منصات أخرى لتعزيز الردع.

وفي الشهر الماضي، أثارت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي جدلاً شخصياً عندما رفضت التأكيد على عدم تغيير هذه المبادئ الثلاثة أثناء صياغة إستراتيجية دفاعية جديدة العام القادم.

ويرى ستيفن ناغي، أستاذ السياسة في جامعة المسيحية الدولية في طوكيو، أن إطلاق مثل هذه «البالونات الاختبارية» يتيح فرصة لبناء توافق حول تغييرات محتملة في السياسة الأمنية، مشيراً إلى أن التصعيد الصيني والتعاون الصاروخي بين موسكو وبيونغ يانغ يخلقان زخماً حقيقياً لإعادة التفكير في النهج الأمني الياباني.

فيما دعا تارو كونو، نائب بارز في الحزب الحاكم ووزير دفاع وخارجية سابق، يوم الجمعة إلى نقاش واسع حول إيجابيات وسلبيات امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن تجنب هذا الحوار غير مجدٍ.

مناقشات تاريخية

تاريخياً، ظلت مناقشات امتلاك أو استضافة أسلحة نووية محظورة بسبب قصف هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية، والدستور السلمي الذي اعتمد بعد الهزيمة.

أما منظمة «نيهون هيدانكيو»، التي تضم ناجين من القصف الذري وحازت جائزة نوبل للسلام العام الماضي لجهودها في عالم خالٍ من الأسلحة النووية، فقد أصدرت بياناً شددت فيه على أنها «لا يمكن أن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه التصريحات».

مخاطر إثارة غضب دول الجوار

كما يحمل هذا النقاش مخاطر إثارة غضب الدول المجاورة، خاصة الصين المنافسة أمنياً. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون الوضع بـ«الخطير للغاية» إذا ثبتت صحة التقارير، متهماً اليابان بـ«السعي المستمر لأفعال وخطابات خاطئة في المجال العسكري الأمني».

توتر العلاقات بين طوكيو وبكين

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد في العلاقات بين طوكيو وبكين، بعد تصريح تاكايتشي الشهر الماضي بأن هجوماً صينياً على تايوان يهدد اليابان مباشرة قد يستدعي رداً عسكرياً، في إشارة إلى مطالبة بكين بالجزيرة الديمقراطية.