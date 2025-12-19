ترمب يعلّق برنامج «التنوع» لتأشيرات الهجرة

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعليق برنامج تأشيرة التنوع، المعروف بقرعة «الغرين كارد»، مؤقتاً، وذلك بعد الكشف عن أن المشتبه به في حادثي إطلاق النار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حصل على إقامة دائمة عبر هذا البرنامج.



وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على منصة «إكس»، أنها بناءً على توجيهات الرئيس ترمب، أمرت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بوقف البرنامج فوراً.

وكتبت نويم: «كان مطلق النار في جامعة براون، كلاوديو مانويل نيفيس فالينتي، قد دخل الولايات المتحدة عبر برنامج تأشيرة التنوع في عام 2017 وحصل على غرين كارد، هذا الفرد الشنيع لم يكن يجب أن يُسمح له بدخول بلادنا أبداً» وأضافت أنه «بناءً على توجيهات الرئيس ترمب، أنا أوجه USCIS فوراً بوقف برنامج DV1 لضمان عدم إيذاء المزيد من الأمريكيين بهذا البرنامج الكارثي».

يأتي هذا القرار بعد ساعات من العثور على جثة المشتبه به، البرتغالي الأصل كلاوديو نيفيس فالينتي (48 عاماً)، في وحدة تخزين بولاية نيو هامبشاير، حيث أنهى حياته بطلق ناري.



وكان فالينتي متهماً بإطلاق نار في جامعة براون يوم 13 ديسمبر، أسفر عن مقتل طالبين وإصابة 9 آخرين، بالإضافة إلى قتل أستاذ فيزياء يوم 15 ديسمبر، حيث كان قد دخل فالينتي الولايات المتحدة أولاً بتأشيرة طالب في عام 2000 للدراسة في براون، ثم حصل على الإقامة الدائمة عبر قرعة التنوع في 2017.

ما هي تأشيرة «الغرين كارد»؟

ويخصص برنامج تأشيرة التنوع، الذي أنشئ بموجب قانون الهجرة لعام 1990، حتى 50 ألف غرين كارد سنوياً عبر قرعة عشوائية لمواطني دول ذات تمثيل هجري منخفض في الولايات المتحدة، معظمها في أفريقيا وأوروبا الشرقية.

ويخضع الفائزون لفحوصات أمنية ومقابلات قنصلية صارمة مشابهة لأنواع التأشيرات الأخرى، وفي دورة 2025، تقدم نحو 20 مليون شخص، وتم اختيار أكثر من 131 ألفاً بما في ذلك الأزواج والأبناء.

ويعتبر الرئيس ترمب معارضاً قديماً للبرنامج، معتبراً إياه «غير آمن» وغير قائم على الكفاءة، وقد حاول إنهاءه في فترته الأولى، كما علّقه جزئياً أثناء جائحة كوفيد-19.