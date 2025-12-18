أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قراراً أمس (الأربعاء) بإيقاف برنامج تلفزيوني شهير يقدمه الإعلامي العراقي أحمد ملا طلال على قناة «UTV»، لمدة 10 أيام، على خلفية مخالفات وُصفت بأنها تمس قواعد البث الإعلامي.

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن الهيئة، فإن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات القانونية وبناءً على تقرير دائرة التنظيم الإعلامي، عقب رصد مخالفات في حلقة بُثت بتاريخ 15 ديسمبر، تضمنت «الإساءة إلى الذات الإلهية»، إلى جانب عدم الالتزام بالحياد والتوازن المهني في تقديم المحتوى.

وبحسب القرار، يبدأ الإيقاف اعتباراً من تاريخ تبليغ القناة، مع إتاحة حق الطعن أمام مجلس الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، وفقاً للقوانين النافذة.

ولم تصدر القناة أو الإعلامي ملا طلال تعليقاً فورياً على القرار حتى الآن، لكن مثل هذه الإجراءات غالباً ما تثير نقاشات حول توازن حرية التعبير مع احترام المقدسات في الإعلام العراقي.

وتعتبر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية جهة مستقلة مسؤولة عن تنظيم البث الإعلامي في العراق، وفقاً لقواعد البث الإعلامي التي تحظر المحتوى الذي يمس الذات الإلهية، يحرض على الكراهية، أو يخل بالحياد المهني.

ويُعد الإعلامي أحمد ملا طلال مقدم برنامج «مع ملا طلال» على قناة UTV العراقية، وهو برنامج حواري سياسي ساخر يناقش قضايا عامة ويستضيف شخصيات بارزة، وغالباً ما يثير جدلاً بسبب أسلوبه الناقد الحاد.

وسبق للبرنامج أن تم إيقافه مؤقتاً في عام 2022 بسبب اتهامات بالإساءة إلى الجيش العراقي، مما أثار نقاشات حول حرية التعبير مقابل قواعد البث.