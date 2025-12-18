اغتيال نجم برشلونة ماريو بينيدا في هجوم مسلح

أعلن نادي برشلونة الرياضي الإكوادوري، وفاة لاعبه المدافع ماريو بينيدا، البالغ من العمر 33 عاماً، إثر تعرضه لهجوم مسلح في مدينة غواياكيل الساحلية، في حادثة جديدة تعكس تصاعد العنف المرتبط بعصابات المخدرات في البلاد.



اعتيال نجم برشلونة الإكوادوري

وقع الهجوم حوالي الساعة الرابعة مساءً في حي سامانيس 4 شمال غواياكيل، حيث أطلق مسلحان على دراجة نارية النار على بينيدا أمام متجر جزارة أو محل تجاري.

وتوفي اللاعب فوراً متأثراً بإصاباته، كما قتل شخص آخر كان برفقته (زوجته أو شريكته حسب بعض المصادر)، وأصيب ثالث بجروح.

تفاصيل مصرع المدافع ماريو بينيدا

وأكدت وزارة الداخلية الإكوادورية الحادثة، وكلفت وحدة شرطة خاصة بالتحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الدوافع.

موجة عنف غير مسبوقة في الإكوادور

ويأتي الاغتيال وسط موجة عنف غير مسبوقة في الإكوادور، حيث من المتوقع تسجيل أكثر من 9000 جريمة قتل هذا العام، مقارنة بـ8248 في 2023، مرتبطة أساساً بصراعات عصابات المخدرات المتصلة بكارتلات دولية.

مسيرة ماريو بينيدا

بينيدا، بدأ مسيرته الاحترافية مع إندبندينتي ديل فالي (2010 - 2015)، ثم انتقل إلى برشلونة غواياكيل في 2016، حيث فاز بلقبين في الدوري المحلي (2016 و2020)، وسجل 3 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 224 مباراة.

لعب أيضاً مع فلومينينسي البرازيلي في 2022، وكان قد أعير إلى إل ناسيونال في النصف الأخير من 2024، كما مثل المنتخب الإكوادوري في 9 مباريات دولية، وشارك في تصفيات كأس العالم 2018 و2022، بالإضافة إلى كوبا أمريكا 2021.

وأعرب نادي برشلونة عن "الحزن العميق" في بيان رسمي: “نُبلغ بحزن شديد عن تلقينا إخطاراً رسمياً بوفاة لاعبنا ماريو بينيدا إثر اعتداء عليه”، كما نعى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اللاعب، وأصدر فلومينينسي بيان تعازٍ.