حذّر الكرملين من فرض عقوبات أمريكية محتملة على روسيا، مؤكداً أنها «تضر بالتحسن في العلاقات مع واشنطن». وأفاد بأن موسكو «على دراية بأن واشنطن لديها مثل هذه الخطط» المتعلقة بالعقوبات، في حال عدم إبرام اتفاق للسلام في أوكرانيا.



نشر قوات أوروبية



وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، على أن موقف روسيا من نشر أي قوات أوروبية في أوكرانيا «معروف على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنها مسألة «يمكن مناقشتها»، خلال الزيارة المرتقبة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو.



وقال في تصريحات للصحفيين: «موقفنا من الوحدات العسكرية الأجنبية على أراضي أوكرانيا معروف جيداً. وهو ثابت ومفهوم تماماً. وروسيا عارضت مراراً فكرة نشر قوات. لكني أكرر، هذه مسألة تخضع للمناقشة».



نتائج محادثات برلين



واستبعد بيسكوف زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو هذا الأسبوع، مضيفاً أن موسكو تتوقع من الجانب الأمريكي تقديم معلومات بشأن نتائج المحادثات المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا حالما تكون جاهزة.



ولفت إلى أن ويتكوف، بصفته عضواً في فريق الرئيس الأمريكي «يتبنى نهج الرئيس دونالد ترمب، لا نهج موسكو في عملية السلام الأوكرانية، واعتبر أنه «مع كل اتصال جديد مع موسكو، يحصل ويتكوف على فرصة لفهم موقف روسيا أكثر».



وأضاف: «سيتضح مدى رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السلام بعد استلام الوثائق التي تتضمن مقترحات من بروكسل وكييف».



عقوبات أمريكية محتملة



ورداً على سؤال بشأن تقرير أوردته «بلومبيرغ»، يفيد بأن الولايات المتحدة تجهز حزمة جديدة عقوبات جديدة على روسيا، حال عدم موافقة موسكو على تسوية سلمية في أوكرانيا، قال بيسكوف: إنه لم يطلع على التقرير، محذراً من أن أي عقوبات تضر بجهود إصلاح العلاقات الأمريكية الروسية.



ونقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض جولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي لزيادة الضغط على موسكو في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين إبرام اتفاقية سلام مع أوكرانيا.



وحسب التقرير، تدرس الولايات المتحدة خيارات مثل استهداف سفن ما يسمى بـ«أسطول الظل» الروسي المكون من ناقلات تستخدم لنقل نفط موسكو، والمتعاملين الذين يسهلون المعاملات.



ويُستخدم مصطلح «أسطول الظل» للإشارة إلى ناقلات النفط القديمة المخفية للتغلب على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ أن شنت غزواً على أوكرانيا في عام 2022.



وأضاف أن التدابير الجديدة ربما يعلن عنها هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ناقش هذه الخطوة عندما التقى مجموعة من السفراء الأوروبيين في وقت سابق من الأسبوع الحالي.