كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن الولايات المتحدة تدرس خيارات للتعامل مع أسطول الظل الروسي منها ضرب الناقلات المستخدمة في نقل النفط الروسي، وفرض عقوبات جديدة إذا رفض الرئيس فلاديمير بوتين خطة السلام مع أوكرانيا.



مناقشة الخطط المقترحة



وأفادت المصادر، بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت ناقش الخطط المقترحة خلال لقاء عقده مع مجموعة من السفراء الأوروبيين مطلع هذا الأسبوع.



وحذّر الكرملين من أن أي عقوبات أمريكية ستضر بمحاولات إصلاح العلاقات.



وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات روسية خطر التعرض لعقوبات ثانوية، وهو ما قد يمنعها من التعامل مع البنوك والتجار وشركات النقل والتأمين الأمريكية التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية.



وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أعلنت، الإثنين الماضي، أن وزراء خارجية دول الاتحاد يعتزمون بحث فرض عقوبات جديدة على روسيا، وسيدرجون في القائمة السوداء 40 سفينة يزعم أنها تنقل النفط الروسي.



وقبل نحو أسبوع عقد اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في إطار مساعٍ تجريها واشنطن للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.



حظر شراء النفط الروسي



من جانبه، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة دان يورغنسن قبل يومين، أن المفوضية الأوروبية ستقدم في بداية عام 2026 مقترحاً تحظر دول الاتحاد الأوروبي من خلاله شراء النفط الروسي.



وقال يورغنسن لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد: «في بداية عام 2026، ستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحاً لحظر ما تبقى من واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي».



وأقر مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، بأن الاتحاد الأوروبي يستورد حالياً كميات أكبر من الغاز الروسي مقارنة بالنفط، لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية ترغب في التخلص تماماً من موارد الطاقة الروسية، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.