كشفت مصادر مسؤولة تفاصيل مسودة خطة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا، والتي أسفرت عنها محادثات برلين هذا الأسبوع، بين وفود من واشنطن وكييف وعدد من المسؤولين الأوروبيين.



بنود المسودة الجديدة



ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن المسؤولين قولهم: إن المسودة الجديدة سيتم عرضها على موسكو، ولفتوا إلى أن الخطة «الأمريكية الأوروبية»، تقضي ببناء جيش أوكراني قوي قادر على ردع أي هجمات روسية مستقبلية على أوكرانيا، ونشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وتوسيع نطاق عمل الاستخبارات الأمريكية.



وأفادت الصحيفة بأنه يجري الحديث عن وثيقتين تحددان الضمانات الأمنية المقترحة، والتي تم التوافق بشأنها خلال اجتماعات برلين، بين دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين وقادة أوكرانيين.



وتهدف الوثائق الأمنية إلى أن تكون حجر الأساس لاتفاق أوسع بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كما تهدف إلى إقناع أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية في إطار اتفاق السلام، والتخلي عن مساعي الانضمام للناتو.



خطر اندلاع حرب أوسع



وحسب عدد من القادة الأوروبيين المشاركين في محادثات برلين، فإن أي اتفاق يصب في مصلحة روسيا قد ينطوي على خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً قد تلتهم القارة بأكملها، فموسكو، وفق هذا التصور، قد تخرج من مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بقدرات عسكرية وصناعية موسعة إلى حد كبير، وثقة في قدرتها على إعادة رسم حدود القارة العجوز بالقوة.



وتتزامن المخاوف الأوروبية مع جهود أمريكية مكثفة للتوصل إلى «تسوية نهائية سريعة» للصراع الذي يقترب من دخول عامه الرابع، إلا أن أوروبا، كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا، ترى أن «اتفاق سلام سيئ يترك كييف ضعيفة وعُرضة للخطر أسوأ، في المرحلة الراهنة، من عدم التوصل إلى أي اتفاق»، الأمر الذي يدفع باتجاه استمرار القضايا العالقة في الخطة الأمريكية.



الضمانات الأمنية الأوروبية



وقدمت الولايات المتحدة التزاماً أكثر صرامة بدعم الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا، وتعهد الرئيس دونالد ترمب بالسعي إلى حشد الكونغرس الأمريكي لإقرار دور واشنطن في هذه الضمانات. ومع ذلك فإن العقبة الأكبر أمام قبول أوكرانيا بمقترح السلام الأمريكي، تظل «مسألة التنازل عن أراضٍ لصالح روسيا»، والتي لا تزال دون حل.



على الجانب الأخر، ترى روسيا، أن مشاركة الدول الأوروبية في مناقشة تسوية الحرب في أوكرانيا «لا تبشر بخير»، فيما لم تتلق موسكو بعد أي إشارات بشأن نتائج محادثات برلين.



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الثلاثاء، أن المحادثات تشهد تقدماً حقيقياً وملموساً، وأن هذا التقدم أصبح ممكناً بفضل التوافق بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة.



ولا يزال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بعيد المنال في الوقت الراهن، ويرجع ذلك إلى أن روسيا ليست طرفاً في هذه المفاوضات. وأي اتفاق لإنهاء القتال سيتطلب تنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أو نظيره الروسي فلاديمير بوتين.