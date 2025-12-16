أظهر بث تلفزيوني مباشر ومقاطع فيديو نائبات في كونغرس مدينة مكسيكو وهن يشتبكن بالأيدي ويشددن شعر بعضهن ويتبادلن اللكمات داخل قاعة المجلس.



وقع الشجار عندما تقدمت نائبات من حزب العمل الوطني اليميني (PAN) نحو المنصة الرئيسية للمجلس احتجاجاً على ما اعتبرنه خرقاً لقاعدة من قبل حزب مورينا اليساري، الذي يتمتع بالأغلبية داخل الهيئة التشريعية.

وأظهر مقطع فيديو متداول ما لا يقل عن 5 مشرعات من الحزبين وهن يدخلن في جدال حاد، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، وتبادل الدفع بالمرافق والصفع وشد الشعر. وقد حاول نواب من حزب مورينا إخراج عضوات حزب العمل الوطني بالقوة من المنصة رغم إصرارهن على البقاء.



وبحسب تقارير إعلامية محلية، جاء الخلاف في سياق نقاشات تتعلق بإصلاح وكالة الرقابة على الشفافية التابعة لحكومة مدينة مكسيكو.