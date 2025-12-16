أعلنت القوات الروسية السيطرة على كوبيانسك المدينة الإستراتيجية في شمال شرق أوكرانيا، بعد ما كان الجيش الأوكراني استعاد عدة أحياء منها.



ونقلت وكالة «تاس» الرسمية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم المجموعة العسكرية الروسية «زاباد» المنتشرة في المنطقة تأكيدها أن «مدينة كوبيانسك تحت سيطرة الجيش الروسي الخامس».



وكانت روسيا أعلنت في نوفمبر السيطرة على كوبيانسك، قبل أن تؤكد أوكرانيا استعادة أحياء منها.



ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الماضي، مقطع فيديو من ضواحي مدينة كوبيانسك، رافضا ادعاءات موسكو بأن القوات الروسية قد استولت على المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه مرتديا سترة واقية، وإن كان بدون خوذة، أمام علامة الحدود المدمرة التي تحدد مدخل المدينة: «تحدث الروس كثيرا عن (الاستيلاء على) كوبيانسك، ويمكننا أن نرى كيف هي الأمور بالفعل».



وأضاف: «من المهم للغاية تحقيق نتائج على الجبهة حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز نتائج على الصعيد الدبلوماسي»، معربا عن شكره لجنود الجيش على جهودهم حتى الآن.



وأعلن الكرملين منذ نحو ثلاثة أسابيع استيلاء القوات الروسية على مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف، وهو ادعاء نفته كييف.



وظلت مدينة كوبيانسك تحت السيطرة الروسية لنحو 7 أشهر بعد الحرب في فبراير 2022، قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.



من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و190 ألفا و620 فرداً، من بينهم 1150 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».