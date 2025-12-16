كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي توم برّاك، توصلا إلى تفاهمات بشأن سورية.



حصر النشاط العسكري



ونقلت قناة i24 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن المصادر تأكيدها أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهمات تتعلق باستمرار الرغبة الإسرائيلية في التحرك داخل سورية ضد التهديدات، ومواصلة المفاوضات مع سورية حول الاتفاق الأمني. وأفصح مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل حصر نشاطها العسكري في سورية بالحد الأدنى، داعية إلى العودة الجادة للمفاوضات الأمنية مع دمشق.



وأضاف المصدر أن واشنطن شددت في رسائلها الأخيرة إلى تل أبيب على ضرورة تفادي أي تصعيد عسكري من شأنه زعزعة الاستقرار في سورية، في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع مسار تفاهمات أمنية جديدة بين الجانبين.



خطوط حمراء



وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المبعوث الأمريكي وضع «خطوطاً حمراء» واضحة للعمليات الإسرائيلية تجاه سورية، مؤكداً أن واشنطن تدعم الحكومة السورية وترفض أي عمل من شأنه الإسهام في زعزعة استقرار البلاد، بحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس».



ووفق الإعلام الإسرائيلي، تضمنت الرسالة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترى أن الضربات الإسرائيلية العابرة للحدود تقوّض جهود واشنطن لدعم حكومة دمشق في تثبيت الاستقرار، وتضعف المساعي الرامية للتوصل إلى تفاهم أمني جديد بين سورية وإسرائيل، وهو ما قالت الإدارة الأمريكية إنها ترفضه وتحذر من تكراره.



تحديات هائلة



من جانبها، قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء التكتل الأوروبي ناقشوا الوضع في سورية، وكيفية إصلاح قطاعي الأمن والتجارة، وشددت على أن سورية مازالت تواجه تحديات هائلة.



وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي كان أول جهة ترفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء البلاد، غير أن رفع العقوبات وحده لا يجلب الازدهار الاقتصادي، فالمستثمرون بحاجة إلى الثقة في النظام القانوني، وبحاجة إلى التأكد من أن الوضع مستقر ولن يخرج عن السيطرة.