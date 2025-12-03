أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ورفض أخرى.

مفاوضات روسية أمريكية

وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، في تصريح، اليوم (الأربعاء): إن روسيا مستعدة للقاء مفاوضين أمريكيين مهما استغرق الأمر للتوصل إلى اتفاق.

وجاءت هذه التصريحات بعد محادثات جرت في العاصمة الروسية موسكو بين الرئيس بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونفى بيسكوف رفض الرئيس بوتين خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا. ورداً على سؤال حول هل يمكن اعتبار أن بوتين رفض خطة السلام الأميركية، قال بيسكوف: «لا، هذه الصياغة غير دقيقة».

وأعلن بيسكوف أن موسكو ممتنة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بالشأن الأوكراني.

وكان أحد مساعدي الكرملين، أعلن في أعقاب الاجتماع أنه «لم يتم التوصل إلى حلول وسط بعد».

الرئيس الروسي بوتين

تلبية الاحتياجات المالية

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح بقانون هذا الأسبوع، لاستخدام أصول روسية مجمدة في تمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية .

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي على تلبية "الاحتياجات المالية الملحة" لأوكرانيا للعامين المقبلين، لكنهم لم يصلوا وقتها إلى حد اتخاذ قرار بشأن خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا، لإقراض كييف بسبب مخاوف أثارتها بلجيكا. وتوجد معظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية للأوراق المالية.

وعبرت الحكومة البلجيكية مراراً عن مخاوفها بشأن المخاطر القانونية التي ستترتب على هذه الخطوة. وبموجب خطة المفوضية، لن تحتاج أوكرانيا إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن شن الحرب عليها. ويتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الاقتراح الذي يتضمن خطتها المتعلقة بقرض تعويضات مرتبط بأصول روسيا المجمدة. وقالت المصادر إن الخطة ستترك الباب مفتوحاً أمام الحصول على قرض ممول من اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق المالية، والتبديل بين الخيارين.