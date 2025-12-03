تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح بقانون هذا الأسبوع، لاستخدام أصول روسية مجمدة في تمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية .

The Kremlin announced that Russian President Vladimir Putin has agreed to some American proposals to end the war in Ukraine and rejected others.

Russian-American Negotiations

His spokesman Dmitry Peskov stated in a statement today (Wednesday) that Russia is ready to meet with American negotiators for as long as it takes to reach an agreement.

This statement came after talks held in the Russian capital Moscow between President Putin and American envoys Steve Witkoff and Jared Kushner, which lasted until the early hours of the morning.

Peskov denied that President Putin rejected the American peace plan regarding Ukraine. In response to a question about whether it could be considered that Putin rejected the American peace plan, Peskov said: "No, that phrasing is inaccurate."

Peskov announced that Moscow is grateful to American President Donald Trump and his administration for their assistance in reaching a peaceful settlement regarding Ukraine.

One of the Kremlin's aides announced following the meeting that "no compromises have been reached yet."

Meeting Financial Needs

The European Commission intends to present a legislative proposal this week to use frozen Russian assets to finance Ukraine, while keeping the door open for the possibility of borrowing from financial markets or combining both options, according to Western media reports.

EU leaders agreed last October to meet Ukraine's "urgent financial needs" for the next two years, but at that time they did not reach a decision on a plan to use 140 billion euros (162 billion dollars) of frozen Russian sovereign assets in Europe to lend to Kyiv due to concerns raised by Belgium. Most of the frozen Russian assets in Europe are held in accounts at the Belgian securities company Euroclear.

The Belgian government has repeatedly expressed concerns about the legal risks that would arise from this step. Under the Commission's plan, Ukraine would not need to repay the loan unless Russia pays compensation for the damages caused by waging war against it. The European Commission is expected to adopt the proposal on Wednesday, which includes its plan related to a compensation loan linked to frozen Russian assets. Sources indicated that the plan would keep the door open for obtaining a loan funded by the EU borrowing from financial markets, allowing for a switch between the two options.