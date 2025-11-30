أكد مصدر أمني يمني، مساء السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة، في ضربة بطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال المصدر«إن طائرة أمريكية من دون طيار، استهدفت دراجة نارية يستقلها منير الأهدل، المُكنى بـ»أبي الهيجاء الحديدي«، في منطقة الحصون بوادي عبيده، ما أسفر عن مقتله ومرافقه الشخصي على الفور».
**media«2622770»**
ويعد الأهدل من أبرز القادة الميدانيين في القاعدة باليمن، وقد تولى في وقت سابق مهام قيادية في كلٍ من البيضاء وإب وشبوة وأبين ولحج.
وكان الأهدل ضالعاً في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية في محافظات يمنية مختلفة.
ومنذ سنوات تنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة في عدة محافظات يمنية من بينها محافظات مأرب وشبوة وأبين، جنوب وشرقي اليمن، وهي مناطق تنشط فيها عناصر التنظيم.
A Yemeni security source confirmed on Saturday evening the killing of a prominent leader in Al-Qaeda in a strike by an American drone in Marib province, eastern Yemen.
The source stated, "An American drone targeted a motorcycle carrying Munir Al-Ahdal, known as 'Abu Al-Haijaa Al-Hadidi', in the Al-Husoon area of Wadi Ubaidah, resulting in his immediate death along with his personal companion."
Al-Ahdal is considered one of the most prominent field leaders of Al-Qaeda in Yemen, having previously held leadership roles in Al-Bayda, Ibb, Shabwa, Abyan, and Lahij.
Al-Ahdal was involved in carrying out numerous terrorist operations over the past years in various Yemeni provinces. For years, American drones have been conducting airstrikes targeting leaders and individuals believed to be affiliated with Al-Qaeda in several Yemeni provinces, including Marib, Shabwa, and Abyan, in southern and eastern Yemen, which are areas where the organization's elements are active.