أكد مصدر أمني يمني، مساء السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة، في ضربة بطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المصدر«إن طائرة أمريكية من دون طيار، استهدفت دراجة نارية يستقلها منير الأهدل، المُكنى بـ»أبي الهيجاء الحديدي«، في منطقة الحصون بوادي عبيده، ما أسفر عن مقتله ومرافقه الشخصي على الفور».

ويعد الأهدل من أبرز القادة الميدانيين في القاعدة باليمن، وقد تولى في وقت سابق مهام قيادية في كلٍ من البيضاء وإب وشبوة وأبين ولحج.

وكان الأهدل ضالعاً في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية في محافظات يمنية مختلفة.

ومنذ سنوات تنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة في عدة محافظات يمنية من بينها محافظات مأرب وشبوة وأبين، جنوب وشرقي اليمن، وهي مناطق تنشط فيها عناصر التنظيم.