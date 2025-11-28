بعد 9 أشهر من الاحتجاز دون أي تهمة، أُفرج عن المراهق الفلسطيني محمد إبراهيم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، من السجون الإسرائيلية، لتتنفس عائلته الصعداء أخيراً.
وكان المراهق البالغ من العمر 15 عاماً عند اعتقاله في فبراير الماضي أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة قادماً من ولاية فلوريدا الأمريكية، متهمًا بإلقاء حجارة على مستوطنين يهود، وهو ما نفاه تمامًا منذ البداية.
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عنه، معتبرة الخطوة إيجابية، في حين لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي حتى الآن.
وأفاد أقارب محمد إبراهيم أنه نُقل فور إطلاق سراحه إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن ظهرت عليه علامات التعب الشديد والنحافة نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية. وعبّر زياد قدور (عم محمد) عن شعور العائلة بالارتياح الكبير بعد أشهر وصفها بـ «الكابوسية»، مشدداً على أن الأولوية الآن هي تقديم العلاج المناسب له ومساعدته على استعادة طفولته المسلوبة، مؤكداً: «لم يكن من حق الجنود الإسرائيليين أن يأخذوا محمد منا من الأساس».
After 9 months of detention without any charges, the Palestinian teenager Muhammad Ibrahim, who holds American citizenship, was released from Israeli prisons, allowing his family to finally breathe a sigh of relief.
The 15-year-old was arrested last February while visiting the occupied West Bank coming from the state of Florida, accused of throwing stones at Jewish settlers, a claim he has completely denied from the beginning.
The U.S. State Department welcomed his release, considering the step positive, while Israeli authorities have not yet issued any official comment.
Relatives of Muhammad Ibrahim reported that he was transferred immediately upon his release to a hospital for necessary medical care, after showing signs of severe fatigue and emaciation due to the harsh conditions of detention. Ziad Qaddour (Muhammad's uncle) expressed the family's immense relief after months he described as "nightmarish," emphasizing that the priority now is to provide him with appropriate treatment and help him regain his lost childhood, affirming: "It was not the right of the Israeli soldiers to take Muhammad from us in the first place."