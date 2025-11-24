أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم (الإثنين)، هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر ثلاثة أشهر، بالتزامن مع مساعٍ تقودها «الرباعية» لوقف الحرب في السودان.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في كلمة مسجلة: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة، وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومساعي دول الرباعية، نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر، والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية»، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع موافقة على مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في السودان، باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان».

وتعهد حميدتي بأن «العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون الدولي، ولا إفلات لأي مرتكب للانتهاكات من العقاب»، موضحاً أنه «ستتم محاسبة كل مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، وسنلتزم بتسهيل العمل الإنساني ووصول الفرق الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة السودانيين».

يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 31 شهراً من الحرب الأهلية المدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 12 مليون شخص، وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم ومجاعة كارثية في عدة مناطق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أطلق قبل أسابيع مبادرة سلام جديدة تضمنت ضغوطاً اقتصادية وعسكرية مشروطة، بالتوازي مع جهود مكثفة تقودها الرياض والقاهرة وأبوظبي لإنهاء الصراع، وإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ولا من وزارة الخارجية السودانية، لكن مصادر دبلوماسية في الخرطوم وبورتسودان تحدثت عن «مفاجأة إيجابية قد تُفتح الباب أمام مفاوضات جادة خلال الأيام القادمة».