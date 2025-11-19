أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصنيف المملكة العربية السعودية، حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ترمب خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان: «نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسمياً السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف الأطلسي».
وأضاف ترمب: «وقّعت اتفاقية دفاع إستراتيجية مع السعودية»، مشدداً على أن بلاده «ستزيد التنسيق العسكري مع السعودية».
U.S. President Donald Trump announced the designation of the Kingdom of Saudi Arabia as a major non-NATO ally.
During a dinner with Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, Trump said: "We are elevating our military cooperation to higher levels by officially designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally."
Trump added: "I signed a strategic defense agreement with Saudi Arabia," emphasizing that his country "will increase military coordination with Saudi Arabia."