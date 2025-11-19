أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصنيف المملكة العربية السعودية، حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترمب خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان: «نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسمياً السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف الأطلسي».

وأضاف ترمب: «وقّعت اتفاقية دفاع إستراتيجية مع السعودية»، مشدداً على أن بلاده «ستزيد التنسيق العسكري مع السعودية».