أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن استقالة كبار مسؤولي الإذاعة البريطانية (BBC) هي «معاقبة» لتلاعبهم بخطابه «الرائع والمثالي» في 6 يناير 2021، يوم اقتحام الكابيتول، وذلك في تعليق حاد يعكس انتصاره الشخصي على «الإعلام الكاذب».

وقال ترمب في منشور له عبر منصته «تروث سوشيال»، «عدد من كبار مسؤولي شبكة BBC استقالوا أو تم فصلهم من مناصبهم، بعد أن تم ضبطهم — على حد قوله — وهم يزيفون خطابه الرائع والمثالي الذي ألقاه في السادس من يناير عام 2021، يوم اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي».

وأوضح ترمب أن القائمين على إنتاج أحد تقارير BBC قاموا بالتلاعب في التسجيلات الخاصة بخطابه لتصويره بشكل سلبي، مضيفاً أن «الحقيقة ظهرت أخيراً، وتمت معاقبة المسؤولين».

يأتي هذا التعليق بعد ساعات من إعلان المدير العام تيم دافي والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تيرنيس استقالتهما، في أكبر أزمة تواجه الـBBC منذ فضيحة «الدوسييه العراقي» عام 2004.

واندلعت الفضيحة بعد عرض وثائقي «بانوراما» في أعقاب الانتخابات الأمريكية، حيث دُمج مقطعان من خطاب ترمب ليوحي بحرص مباشر على العنف، رغم أن النص الكامل يحتوي على دعوات لـ«التشجيع السلمي».

وكشفت مسربة مذكرة داخلية لـ«تلغراف» عن «التحيز اليساري»، مما أدى إلى حملة #BBCBias التي جمعت ملايين التفاعلات على إكس، ودعوات من بوريس جونسون لاستقالة دافي.

وقال دافي في بيان له «أتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء، وهذا قراري الشخصي في أوقات مضطربة»، أما تيرنيس، فقالت: «الجدل وصل إلى مرحلة تسبب ضرراً للـBBC، وكرئيسة للأخبار، الخط ينتهي عندي».