كرم فريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور محمد بكر عبدالله الهوساوي، عرفاناً بجهوده البارزة في خدمة المجتمع ودعمه العمل التطوعي والكشفي والشبابي والعلمي والإعلامي والرياضي والثقافي، وسلّمه الدرع التذكارية كل من مدير تعليم منطقة مكة المكرمة سابقاً عبدالله محمد الهويمل، ومدير تعليم منطقة مكة المكرمة سابقاً جابر محمد السلمي، بحضور عدد من الشخصيات.