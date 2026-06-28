كرّم رئيس مركز البرزة منصور بن ماجد بن شويل، طلاب الصف الثالث الثانوي بثانوية البرزة بمناسبة تخرجهم، وذلك في مقر المركز بحضور عدد من الأهالي.

وهنأ ابن شويل الطلاب الخريجين، مؤكداً أن تخرجهم يمثّل محطة مهمة في مسيرتهم العلمية وبداية لمرحلة جديدة من الطموح والعطاء وخدمة الوطن. داعياً إياهم إلى مواصلة التفوق والتميّز في حياتهم الجامعية والعملية، مثمناً دور الأسر والمعلمين في دعم أبنائهم ومساندتهم حتى وصولهم إلى هذه المرحلة.

من جانبهم، عبّر الطلاب وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مركز البرزة على هذه المبادرة التي تعكس اهتمامه بأبناء المركز وحرصه على تشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح.